أوضح الناقد الرياضي عبد الكريم الجاسر، أن نادي الشباب والاتحاد غير مؤهلين بمستواهما الحالي لتحقيق الدوري والهلال هو المرشح الأول دائمًا .
وقال الجاسر خلال لقائه على برنامج” المنتصف”:” أن الهلال هو المرشح الأول الثابت دائمًا”، لافتًا أن عودة لاعبيه المصابين ستعطيه دفعة معنوية كبيرة فنية .
وأضاف: أن اللاعبين الحاليين في الهلال قادر على تقديم أفضل مما قدموه”، مُشيرًا إلى أن الشباب قدم أقصى ما لديه ويحتاج إلى تطوير مستواه، ليستفيد من فترة التوقف القادمة.
وتابع :” أن الاتحاد حتى الآن لن يقدم مستوى كبير”، مؤكدًا أن الدوري بعد كأس العالم سيكون قوي جدًا .
فيديو | الناقد الرياضي عبد الكريم الجاسر: الشباب والاتحاد غير مؤهلين بمستواهما الحالي لتحقيق الدوري والهلال هو المرشح الأول دائما#المنتصف pic.twitter.com/5s1izvyQDn
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) October 19, 2022
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