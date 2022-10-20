أوضح الناقد الرياضي عبد الكريم الجاسر، أن نادي الشباب والاتحاد غير مؤهلين بمستواهما الحالي لتحقيق الدوري والهلال هو المرشح الأول دائمًا .

وقال الجاسر خلال لقائه على برنامج” المنتصف”:” أن الهلال هو المرشح الأول الثابت دائمًا”، لافتًا أن عودة لاعبيه المصابين ستعطيه دفعة معنوية كبيرة فنية .

وأضاف: أن اللاعبين الحاليين في الهلال قادر على تقديم أفضل مما قدموه”، مُشيرًا إلى أن الشباب قدم أقصى ما لديه ويحتاج إلى تطوير مستواه، ليستفيد من فترة التوقف القادمة.

وتابع :” أن الاتحاد حتى الآن لن يقدم مستوى كبير”، مؤكدًا أن الدوري بعد كأس العالم سيكون قوي جدًا .