شهدت مدينة فلوريدا عدوى جديدة بسبب بكتريا مميتة آكلة للحوم، حيث تم الإبلاغ عن 65 إصابة بـ عدوى بكتيريا Vibrio vulnificus.

ولاقى ما لا يقل عن 11 شخصًا حتفهم بسبب المرض حتى الآن، وأبلغت وزارة الصحة في فلوريدا عن 37 حالة فقط قبل العاصفة التي ضربت لأول مرة في 28 سبتمبر.

ومن جانبه، قال تامي سوليز المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هناك زيادة غير طبيعية في حالات عدوى Vibrio vulnificus؛ نتيجة التعرض لمياه الفيضانات والمياه الراكدة بعد إعصار إيان.

كما حذر مسؤولو الصحة في فلوريدا السكان من أن المرض يعيش في مياه البحر الدافئة قليلة الملوحة، وتزدهر في انسكابات الصرف الصحي.

تجدر الإشارة إلى أن الإصابة بالبكتيريا السبب الرئيسي للوفاة المرتبطة بتناول المأكولات البحرية في الولايات المتحدة.

كما ينتقل المرض بشكل شائع عن طريق تناول المحار النيء أو غير المطبوخ جيدًا ، وخاصة المحار ، ولكن يمكن أيضًا اكتشافه عندما تتلامس الجروح المفتوحة مع المأكولات البحرية.