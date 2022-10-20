أعلن وزير الاستثمار خالد الفالح، عن وجود محادثات متقدمة مع شركتين لتصنيع سيارات في المملكة بخلاف “لوسيد”، حيث سيتم الإعلان عن التفاصيل قريبًا.

وصرح “الفالح” في كلمته خلال جلسة حوارية حول الاستراتيجية الوطنية للصناعة، بأن قطاع الصناعة هو القطاع الوحيد الرديف للتقدم الاقتصادي، مبينًا أن لهذا القطاع أهمية كبيرة فهو يعكس تقدم الدول.

كما أشار إلى أن مستهدف استراتيجية الاستثمار في ما يتعلق بتكوين رأس المال الثابت يفوق 12 تريليون ريال، موضحا أن نصيب الصناعة منها 1.7 تريليون.

وأضاف: “إننا نعمل على تفعيل دور أكبر للقطاع المصرفي بالتمويل الصناعي، حيث نعمل مع برنامج القطاع المالي لتحفيز تمويل القطاع بأرقام عالية جداً”.