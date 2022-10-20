يعد رأس المحرك أو ما يطلق عليه ( رأس الأسطوانات – وش السلندر ) أحد أهم القطع الميكانيكية التي تساهم في عمل السيارة بكفاءة تامة، وفي حال تعرضه للتلف فإنه يسبب الكثير من المشاكل والأعطال لمحرك السيارة.

ويعمل رأس المحرك على إحكام غلق أسطوانات المحرك، وذلك من أجل الحصول على أكبر قدر من الضغط، كما يعمل على منع تسرب سائل التبريد أو زيت المحرك للأسطوانات.

ويُشار إلى أن هناك عدد من الأعراض التي تدل على تلف رأس المحرك، وتشمل انتشار رائحة مطاط محترق في مقصورة السيارة، وارتفاع كبير مستمر في درجة حرارة المحرك.

وللتأكد من تعرض رأس المحرك للتلف فقط عليك إتباع الخطوات التالية مع ضرورة تواجد شخص آخر للمساعدة:

– شغل محرك سيارتك واتركه يعمل لمدة دقيقتين فقط، مع التأكد أن المحرك بارد تمامًا في بداية الاختبار.

– ارفع غطاء المحرك، ثم قم بفتح غطاء الرديتر.

– ضع يدك أعلى فتحة الرديتر بإحكام، كي يتم إغلاقه جيدًا، بحيث لا يدخل له هواء أو يخرج منه.

– اجعل الشخص المساعد لك يضغط على دواسة الوقود 5 مرات متتالية، وأنت لا تزال واضع يدك على فتحة الرديتر، مع التأكد من أن المحرك لا يزال باردًا.

– ثم اجعل الشخص المساعد يتوقف عن الضغط على دواسة الوقود، مع ترك المحرك في وضع التشغيل، ثم ارفع يدك عن فتحة الرديتر.

– في حين وجدت أن سائل التبريد اندفع لخارج الرديتر، فهذا يدل على تلف رأس المحرك، ولكن إن لم يخرج السائل من فتحة الرديتر، فهذا يدل على سلامة رأس المحرك.