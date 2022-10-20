أوضح مدير إدارة الطوارئ والإنذار المبكر، عبدالرحمن الزهراني، أن هناك احتمالية هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة ابتداءً من الأسبوع القادم، على أجزاء متفرقة من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية.

وقال “الزهراني ” في حديثه على برنامج اليوم المُذاع على قناة الإخبارية :” أن الحالة ستتوسع الأسبوع القادم لتشمل أجزاء من مناطق المدينة المنورة وحائل، بينما تستمر تكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبي وخاصةً على مرتفعات جازان وعسير وتمتد إلى مرتفعات الباحة.”

والجدير بالذكر أن المركز الوطني للأرصاد، نبه صباح اليوم من أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية على محافظة العيص.