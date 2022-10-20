كشفت شركة الراجحي للنقل “الراجحي للنقليات”، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة فأعلى بالظهران، وذلك وفقاً للمسميات والشروط التالية:
الوظائف:
1- مسؤول تأمين طبي:
– الجنسية (سعودي).
– المؤهل (ثانوي او جامعي).
– الخبرة المهنية (سنة أو أكثر).
– مكان الوظيفة (مدينة الظهران).
2- محاسب:
– الجنسية (سعودي).
– المؤهل جامعي (محاسبة).
– الخبرة المهنية (سنة أو أكثر).
– مكان الوظيفة (مدينة الظهران).
وأوضحت الشركة أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1444/03/24هـ الموافق 2022/10/20م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
ويتم إرسال السيرة الذاتية والمعلومات إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة + المدينة في عنوان البريد): [email protected]
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