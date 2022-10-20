كشفت شركة الراجحي للنقل “الراجحي للنقليات”، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة فأعلى بالظهران، وذلك وفقاً للمسميات والشروط التالية:

الوظائف:

1- مسؤول تأمين طبي:

– الجنسية (سعودي).

– المؤهل (ثانوي او جامعي).

– الخبرة المهنية (سنة أو أكثر).

– مكان الوظيفة (مدينة الظهران).

2- محاسب:

– الجنسية (سعودي).

– المؤهل جامعي (محاسبة).

– الخبرة المهنية (سنة أو أكثر).

– مكان الوظيفة (مدينة الظهران).

وأوضحت الشركة أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1444/03/24هـ الموافق 2022/10/20م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

ويتم إرسال السيرة الذاتية والمعلومات إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة + المدينة في عنوان البريد): [email protected]