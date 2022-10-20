علق الهولندي إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، على تصرف البرتغالي كريستانو رونالدو، نجم الفريق لمغادرته ملعب “أولد ترافورد”، خلال مباراة الفريق أمام توتنهام هوتسبير.

وقال “هاج ” عن تصرف رونالدو، عقب المباراة: “سأتعامل مع هذا الأمر غدًا، وليس اليوم، نحن الآن نحتفل بهذا الفوز”

ويُذكر أن رونالدو غادر بمفرده ملعب مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الجولة 12 من البريميرليج قبل انتهاء الوقت الأصلي للمواجهة، والتي انتهت بفوز المان يونايتد (2-0).

ويُشار إلى أن رونالدو خرج حينها من أرض الملعب غاضبا من استبداله لأنه كان يود الاستمرار في المشاركة ومحاولة تسجيل هدف الانتصار، كما أنه يتواجد بعد اللقاء داخل أرض الملعب لتحية الجماهير أو الوقوف رفقة زملائه وتبادل التهاني على الفوز .

والجدير بالذكر أن العلاقة بين رونالدو وتين هاج متوترة منذ بداية الموسم، وانتشر الحديث عنها من جديد عندما أخرجه من مواجهة نيوكاسل يونايتد في الدقيقة 72.