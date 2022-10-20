أوضحت استشارية المخ والأعصاب الدكتورة العنود الصليهم، أن الوهن العضلي هو مرض مناعي يحدث نتيجة فشل الاتصال بين العضلة والعصب.

وقالت “الصليهم” خلال لقائها على برنامج صباح السعودية:” أن الأشخاص عادةً يكون لديهم نواقل عصبية تساعد على تواصل العضلة بالعصب ولكن المصاب بهذا المرض يكون لديه فشل في التواصل بسبب حدوث أجسام مضادة يفرزها الجهاز المناعي تهاجم بعض المستقبلات، وبالتالي يحدث أعراض نتيجة لفشل تواصل العضلة بالعصب.

وأضافت :” أن الإصابة تحدث لدى 50% من المرضى بعضلات العين، حيث يحدث ازدواجية بالنظر وتدلي في أحد الجفنين.”، لافتةً أن المرضى يشكوا عادةً من الأعراض في آخر الليل.”

وأكدت الصليهم أن إهمال أعراض مرض “الوهن العضلي” يُسبب انتكاسة خطيرة تُضعف عضلات التنفس، مُشيرًة إلى ضرورة التوجه للطوارئ فور حدوث ضعف في عضلات التنفس

#صباح_السعودية | "الوهن العضلي" هو مرض مناعي يحدث نتيجة فشل الاتصال بين العضلة والعصب.. ما هي أعراضه؟ #قناة_السعودية pic.twitter.com/hGKFEMR30L — صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) October 20, 2022