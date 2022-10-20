أوضح الدكتور مسفر القحطاني مدرب تطوير ذات، أن من يقوم بإعداد السيرة الذاتية يجب أن يكون على مستوى عالي في مهارات إعداد السيرة الذاتية دون الإضافة أو الإخلال ببعض المهارات التي يتقنها والتي قد تفيده في الالتحاق بالوظيفة.

وقال “القحطاني” خلال مداخلة على برنامج صباح السعودية:” أنه يجب على من يريد الالتحاق بوظيفة، إعداد السيرة الذاتية بطريقة علمية ومميزة، ابتداءًا من التعريف الشخصي وحتى المؤهلات والخبرات، والمهارات التي يمكن أن يقدمها .”

وأفاد بأن لجان اختيار الموظفين تكون على مؤشرات بسيطة من السيرة الذاتية لذلك يجب أن تكون واضحة ومحددة ومركزه ليس بها حشو، ولا نقص يبعده عن الوظيفة.

وأضاف:” أن أغلبية المتقدمين على بعض الوظائف قد لا يتم قبولهم بسبب أن السيرة الذاتية لم تكن بالشكل المناسب.”

وأكد “القحطاني” أن التسوّق لسوق العمل بطريقة ذكية من الأمور المهمة، حيث أنهم يجدوا صعوبات في التوظيف أو الالتحاق بشركة أو قطاع حكومي، مُشيرًا إلى أن السيرة الذاتية هي الواجهة الأولي للبحث عن عمل.