وثّق مقطع فيديو لـ مزارعون في ⁧فرنسا‬⁩ غاضبون يغلقون ميادين المدن الكبرى بروث الحيوانات؛ اعتراضاً على تردي الأوضاع الاقتصادية، ليزيدوا بذلك من أزمة الرئيس ⁧‫ماكرون‬⁩.

وأظهر المقطع الشاحنات الكبيرة التي تحمل روث الحيوانات، وتقوم بإلقائها على ميادين المدن الكبرى، وسط تجمهر كبير من المواطنين.

كما بيّن الفيديو روث الحيوانات وهي مُلقاه على ميادين المدن الكبرى والنار مشتعلة بها .

يُذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد حث المواطنين على عدم الذعر والتصرف بمسؤولية بعد النقص الناجم عن إضراب في مصفاتين لتكرير النفط.