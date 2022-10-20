يواجه العديد من الأشخاص مشكلة نسيان كلمة مرور جهاز الكمبيوتر الشخصي، مما يجعل من المستحيل الولوج إلى جهاز الكمبيوتر الذي قد يحتوي على معلومات وبيانات مهمة، ونستعرض في هذا التقرير طريقة لاستعادة البيانات المهمة من الكمبيوتر.

– استخدم قرص تمهيد لتجاوز ويندوز.

– انسخ البيانات إلى محرك أقراص USB خارجي من سطر الأوامر (بعد التمكين من أوامر دوس).

– أو قم بمحاولة تفكيك الكمبيوتر المحمول، وإزالة القرص الصلب.

– استخدام مجموعة محول USB-to-SATA، التي يمكنها تحويل محرك الأقراص الداخلي إلى محرك متصل بمنفذ USB ولكن ستحتاج إلى التحقق من التوافق مع محرك الأقراص لديك للتأكد.

كما قد تتمكن من استخدام خدعة قديمة تتضمن التمهيد من محرك استرداد وخداع ويندوز لفتح نافذة موجة أوامر إدارية حيث يمكنك إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.