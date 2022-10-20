كشفت “جيب”، عن سيارة Avenger الجديدة، والتي تعمل بمحركات كهربائية صديقة للبيئة تولد عزما يعادل 156 حصانًا، بالإضافة إلى بطاريات ليثيوم أيون تكفيها لقطع مسافة 550 كلم .

وظهرت السيارة الجديدة بهيكل يبلغ طوله 4.8 متر، وبتعديل في تصميم واجهتها الأمامية، إذ تتداخل مكوناتها ما بين الفايبر والزجاج مع باقي العناصر، في تناغم أنيق، مع المصابيح التي تعمل بتقنيات LED.

وقامت الشركة بدعم نموذجها الجديد بإطارات عريضة تبدأ مقاساتها من 18 بوصة، مع ممتصات صدمات أمامية وخلفية متينة وإطارات بلاستيكية خاصة تحيط بحجرات العجلات؛ لحمايتها من الصدمات.

وجاءت السيارة بشاشة أمام السائق، وأخرى لمسية بمنتصف واجهة القيادة بمقاس 10.25 بوصة، إلى جانب أنظمة تدفئة وتبريد للمقاعد، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.