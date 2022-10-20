أكد البنك المركزي السعودي “ساما” على شركات التمويل بضرورة تحديث سياسات وإجراءات منح الائتمان لديها.

ويأتي ذلك لتتماشى مع المتغيرات المتسارعة في قطاع التمويل والأنشطة، والتي يتم تمويلها ووضع الإجراءات الاحترازية المناسبة للحد من ارتفاع القروض المتعثرة، بحسب صحيفة “عكاظ”.

يُذكر أن “ساما” كانت قد أعلنت في وقت سابق صدور ضوابط وإجراءات التحصيل من عملاء جهات التمويل الأفراد، مشددة في هذا الصدد على البنوك والمصارف وشركات التمويل العاملة في المملكة ضرورة الالتزام التام بتطبيق أحكام تلك الضوابط.