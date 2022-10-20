أعربت الإعلامية المصرية منى عراقي، عن حزنها الكبير بسبب حديث الإعلام عنها وعن ارتباطها بالدكتور أيمن رشوان؛ بسبب ظهورهم سويًا مؤخرًا.

وبكت “عراقي” قائلة في فيديو نشرته: “إيه القرف اللي أنا فيه ده؟ كل دا بيحصلي ليه؟ أيه المهم في قصة جوازي وارتباطي أنا بقالي أكتر من يومين مش بنام ونفسيتي اتدمرت عشان قررت أعلن عن حياتي الشخصية”.

وأضافت: “أنا مش عايزة أتجوز في السر تاني خلاص ولادي كبروا أخبي ليه؟ وقالوا لي بلاش ترتبطي في السر، دلوقتي مفيش داعي”.

وتابعت: “جه فرح وحضرت وروحت أسلم على أيمن رشوان والناس قالوا آه يبقى هو أيمن، لقيت الخبر في الجرنال وتفاجئت زيي زيه، وأنا مكنتش متخيلة الموضوع يبقى بالأهمية دي، وبراحتكم أهروا أنا متعودة مردش على الحاجات دي”.

واختتمت حديثها منزعجة من تصدرها تريند البحث، مستكملة: ” تليفوني مش بيبطل رن وبيسألوا اتجوزت مين، إنت مالك؟، خلصت القصة، يعني إيه جواز منى عراقي اللي بقالها سنة بعيدة عن الشاشة يبقى التريند الأول عربيا”.