أًصدرت السلطات المصرية تحذيرا من تحدي انتشر عبر تطبيق “تيك توك”، في الآونة الأخيرة يقوم به الطلاب والطالبات في المدارس ما يهدد حياتهم للخطر.

والتحدي سُمي بـ “لعبة الموت”، وفيه يتحدى الطالب زملائه بقدرته على كتم أنفاسه لفترة من الوقت.

وأكدت وزارة التربية والتعليم المصرية أنها رصدت قيام بعض الطلاب في عدد من المدارس التابعة لإدارات تعليمية مختلفة بممارسة لعبة خطرة يحاولون خلالها تطبيق لعبة على الإنترنت وخلال خطوات اللعبة تحدث حالة من الإغماء وتعرض حياة الطالب للخطر.

وفي هذا السياق أشار اختصاصي طب الأطفال مختار مهدي إلى خطورة تحدي الإغماء أو كتم الأنفاس؛ لأنه قد يسبب الوفاة خصوصاً إذا كان الطفل في سن صغيرة أو كان جسمه ضعيفاً أو يعاني من أمراض تزيد تأثيراتها بتعرض الجسد لصدمة غياب الوعي.