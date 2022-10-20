تحدث مهاجم النصر والمنتخب الوطني السابق محمد السهلاوي عن أسباب تأخر ضمه في مباريات الأخضر بالرغم من احترافه لمدة 15 عام.

وقال السهلاوي خلال استضافته ببرنامج “طارق شو”: “اللي ظلمني اللي كان يختار، لعبت 5 سنوات فقط في المنتخب، وإذا كنا خسرانين ينزلوني ألعب، في مرة لعبت في التصفيات قبل 2018 سجلت هدف وتسببت في طرد آخر واحد قال خلاص خلاص غيره يكفي 10 دقايق اللي لعبها”.

وتابع: “بدأت ألعب وأشارك مع المنتخب في كأس العالم في فترة المدرب بيرت فان مارفايك كان يختارني رغم بعض الآراء المهاجمة لي وتقول له أن مستوى السهلاوي متأخر لم يكن يستمع لهم”.

وعن موقفه من اعتزال كرة القدم، بعدما تخطى عمره الـ 35 عامًا قال محمد السهلاوي: “لم أعتزل اللعب إلى الآن وسأكسر القاعدة بعد حسين عبدالغني”.