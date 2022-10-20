قال المستشار الاجتماعي، أنس عاشور، إن الزواج لا ينجح بالحب فقط، بل بالاحتواء والاهتمام.

وأضاف أن بعض الزواجات يشتكون من أن أزواجهم لا يهتمون بهم، ويكون السبب في هذه الحالة هو اجتماعي وخلل من قبل الزوج، أو سبب مرضي وهو أن الزوجة نفسها تشك بأنه لا يهتم بها رغم اهتمامه بها في الواقع، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة “السعودية”.

وأكد أن هناك فرق بين سيكولوجية الرجل والمرأة، حيث يميل الرجل إلى الحزم واتخاذ القرار وحل المشاكل، في حين تحب المرأة أن تدخل في تفاصيل المشكلة وعمقها قبل ما تصل لحل، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة “السعودية”.