روى المستشار القانوني عمر الجهني عدة مواقف تثبت عدم وجود ثقة في المحاميات مجتمعيا.
وقال الجهني :” حتى الآن ماعندنا الثقة في المحاميات وترفض المرأة في مجتمعنا الاستعانة بمحامية بل تلجأ إلى المحامي الرجل وذلك لعدم ثقتها في المحاميات”.
وأضاف ” وترجع الأسباب إلى أنه قبل 4 شهور محامية تولت قضية محامي فرفعت عليها زوجة الموكل قضية تخبيب، فيما رفعت أخرى قضية طلاق وتزوجت موكلها “.
"إحداهن رفعت قضية طلاق وتزوجت موكلها .. وأخرى رفعت عليها زوجة الموكل قضية تخبيب"..
د. عمر الجهني – مستشار قانوني: حتى الآن لا توجد ثقة في المحاميات مجتمعيا لأسباب كثيرة @dr_omaraljehani#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/qmQg7tokO4
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) October 19, 2022
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