روى المستشار القانوني عمر الجهني عدة مواقف تثبت عدم وجود ثقة في المحاميات مجتمعيا.

وقال الجهني :” حتى الآن ماعندنا الثقة في المحاميات وترفض المرأة في مجتمعنا الاستعانة بمحامية بل تلجأ إلى المحامي الرجل وذلك لعدم ثقتها في المحاميات”.

وأضاف ” وترجع الأسباب إلى أنه قبل 4 شهور محامية تولت قضية محامي فرفعت عليها زوجة الموكل قضية تخبيب، فيما رفعت أخرى قضية طلاق وتزوجت موكلها “.