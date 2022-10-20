قد يعاني البعض من وجود رائحة كريهة للقدمين، ويبحثون عن الطرق والإرشادات التي يمكن من خلالها الحد من مشكلة انبعاث تلك الرائحة الكريهة.

ويعتبر تقشير القدمين من الطرق الفعالة التي تساعد على التخلص من الرائحة الكريهة للقدمين، من خلال التخلص من بقايا الجلد الميت.

ويمكن استخدام الحجر الخفاف مرتين إلى ثلاث مرات على الأقل، للحصول على أفضل نتائج، كما يمكن التقشير باستخدام الملح أيضا، وذلك من خلال وضع نصف كوب من الملح في حوض من الماء الفاتر، ونقع القدمين فيه لمدة تتراوح ما بين عشر إلى عشرين دقيقة على الأقل، ثم تجفيفهما جيداً.

كما يمكن استخدام محلول الخل من خلال مزج كمية مناسبة من الماء الدافئ مع الخل، ونقع القدمين في الحوض لمدة تتراوح ما بين ربع ساعة إلى عشرين دقيقة، مع الحرص على تجنب تطبيق هذه الوصفة من قبل الأشخاص الذين يعانون من خدوش وجروح في الجلد في منطقة القدمين.