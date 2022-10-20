أكد مدير مشروع إزالة الأحياء المطورة في الهيئة العامة لعقارات الدولة بجدة، ماجد الزهراني، أن الهيئة لم تتأخر في صرف التعويضات لسكان الأحياء المطورة في جدة.

ولفت إلى أن الهيئة تعمل على تدقيق الطلبات، مضيفا أن هناك بعض الملاحظات التي رصدتها الهيئة على بعض المعاملات التي ترد إليها منها نقص بعض المستندات والمخالصات المالية من البنك الزراعي والبنك العقاري، وفقا لما ذكره بقناة الإخبارية.

وحث المواطنين على أخذ المخالصات لصرف تعويضات الأحياء المطورة، مضيفا أنه يتم استقطاع المستحقات المتأخرة على المستفيدين من بنكي التنمية العقاري والزراعي.

فيديو | مدير مشروع إزالة الأحياء المطورة في الهيئة العامة لعقارات الدولة بجدة ماجد الزهراني: لم نتأخر في صرف التعويضات لسكان الأحياء المطورة في جدة ونعمل على تدقيق الطلبات #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/MqeajVgyvE — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 20, 2022

فيديو | مدير مشروع إزالة الأحياء المطورة في الهيئة العامة لعقارات الدولة بجدة ماجد الزهراني: سيتم استقطاع المستحقات المتأخرة على المستفيدين من بنكي التنمية العقاري والزراعي #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/EYnPLhuwOW — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 20, 2022