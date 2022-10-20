أكد مدير مشروع إزالة الأحياء المطورة في الهيئة العامة لعقارات الدولة بجدة، ماجد الزهراني، أن الهيئة لم تتأخر في صرف التعويضات لسكان الأحياء المطورة في جدة.

ولفت إلى أن الهيئة تعمل على تدقيق الطلبات، مضيفا أن هناك بعض الملاحظات التي رصدتها الهيئة على بعض المعاملات التي ترد إليها منها نقص بعض المستندات والمخالصات المالية من البنك الزراعي والبنك العقاري، وفقا لما ذكره بقناة الإخبارية.

وحث المواطنين على أخذ المخالصات لصرف تعويضات الأحياء المطورة، مضيفا أنه يتم استقطاع المستحقات المتأخرة على المستفيدين من بنكي التنمية العقاري والزراعي.