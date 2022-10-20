أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، حكم تقديم الهدايا لرئيس العمل.

وأكد “المطلق” أن مثل هذه التصرفات فيها نهي لكن في الوقت الحاضر أصبح الأفراد يعتبرون أن الهدايا تزيد من المحبة،وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “فتاوى” المذاع على قناة السعودية.

وأضاف أنه لا بأس من الهدايا إذا لن تؤثر على اتخاذ قرارات المدير ولا تمنعه في تطبيق العدالة بين العاملين معه.