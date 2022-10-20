أقدمت سيدة بمساعدة عائلتها على التخلص من سائق انتقاماً منه بعدما قام بتصويرها في أوضاع مخلة وإبتزازها.

ََوتمكن رجال المباحث الجنائية بمحافظة القاهرة في مصر من ضبط المتهمين بعد ورود بلاغ من شقيق المجني عليه يفيد باختفائه، حيث تبين أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص وربة منزل لها معلومات جنائية.

واعترف المتهمين بارتكاب الواقعة، وأقروا بأنه نظرًا لوجود علاقة بين المجنى عليه والمتهمة الثانية وقيام المجنى عليه بتصويرها وإبتزازها مما دعاها إلى إخبار أهليتها، وعقب علمهم اتفقوا فيما بينهم على إختطافه والتعدى عليه بالضرب بقصد مسح الفيديوهات والصور من هاتفه إلا أنه فارق الحياة .