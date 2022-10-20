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الخميس20 اكتوبر

توقعات بترشح “جونسون” بعد استقالة تراس من الحكومة البريطانية

منذ 14 ثانية
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توقعات بترشح &#8220;جونسون&#8221; بعد استقالة تراس من الحكومة البريطانية
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كشفت تقارير بريطانية أن بوريس جونسون يتجه لترشيح نفسه لزعامة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا مجدداً، في أعقاب استقالة رئيسة الوزراء ليز تراس من رئاسة حزب المحافظين والحكومة.

ودعا زعيم حزب العمال البريطاني المعارض كير ستارمر، اليوم الخميس، إلى إجراء انتخابات عامة فورية في أعقاب استقالة تراس، مبيناً أن الشعب البريطاني لا يستحق الفوضى.

وقال ستارمر: “الانتخابات العامة ضرورة ملحة من أجل مستقبل بريطانيا”، مضيفاً: “حزب المحافظين أظهر أنه لم يعد لديه تفويض للحكم، إنه دمر اقتصاد البلاد”.

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