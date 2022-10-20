قال المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة، محمد البقمي، إن الأمانة وضعت خطة تنفيذية لأكثر من 70 مخطط، مؤكدا أنه سيتم تقديم الخدمات في حي البشائر خلال الربع الأول من عام 2023.

وأضاف أن مخطط “حي البشائر” خاص ولم يكن ضمن خطط الأمانة في تقديم الخدمات لكن الأمانة استجابة لمطالب السكان، وتعتزم تقديم الخدمات بها، وذلك وفقا لما ذكره بقناة الإخبارية.

يذكر أن بعض سكان الحي اشتكوى من افتقار الخدمات ومنهم المواطن مزيد الذيابي وعوض القرني وعبدالله الفارسي الذين أكدوا أن المنطقة ينقصها الخدمات من كهرباء وخلافه متطلعين من الجهات المعنية التدخل وتوفير الخدمات اللازمة.

فيديو | المخطط معتمد من "أمانة جدة.. أهالي "حي البشائر" يأملون في انتهاء معاناتهم مع الخدمات البلدية#البورصة_العقارية #الإخبارية pic.twitter.com/dpm0TxMx58 — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) October 20, 2022

فيديو | متحدث "أمانة محافظة جدة" محمد البقمي: مخطط "حي البشائر" خاص ولم يكن ضمن خطط الأمانة في تقديم الخدمات #البورصة_العقارية #الإخبارية pic.twitter.com/FpQyIx8tQG — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) October 20, 2022