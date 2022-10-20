قررت محكمة مصرية سجن طبيب شرعي لمدة 3 سنوات، ادعى قدرته على التحدث مع الموتى، إضافة لتغريمه 100 ألف جنيه.

وكان المتهم قد ادعى قدرته على مخاطبة الموتى، حيث يقوم من خلال ذلك بالنصب والاحتيال على المواطنين، كما زعم قيامه بالتبرع بتلك المبالغ للفقراء والمحتاجين، ولكنه قام بالتحصل عليها لنفسه.

وكشفت التحريات قيام المتهم بإنشاء صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” لإيهام الأهالي بقدرته على التحدث إلى الموتى كما قام بنشر منشورات لقصص وهمية لبعض الحالات التي تحتاج لأموال لعمليات جراحية ولمساعدتهم في شراء الأدوية.