أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة السلة اليوم الخميس عن الشعار الرسمي لدوري السوبر لغرب آسيا لكرة السلة (WASL) بمشاركة الهلال والنصر.

ويتكوّن شعار دوري السوبر لغرب آسيا (WASL) من صورة ونص، إذ تجمع الصورة أحرف WASL الأربعة على شكل كرة سلّة لتعكس أهمية دوري السوبر لغرب آسيا (WASL) في توحيد الدول الـ14 المشاركة.

وينطلق دوري السوبر لغرب آسيا (WASL) في نسخته الأولى يوم 19 ديسمبر ويستمر حتى مايو 2023.

َوتلعب مرحلة المجموعات ضمن المناطق الفرعية بنظام الذهاب والإياب، حيث ستتأهل ست فرق إلى المراحل المتقدمة، بحيث ينضم إليهم أبطال الدوري المحلي في الهند وكازاخستان.

ويصل الفريقان المتأهلان في المرحلة النهائية لدوري السوبر لغرب آسيا (WASL) إلى كأس الإنتركونتيننتال، أعلى مسابقة للأندية في الاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA.