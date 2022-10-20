روت غادة البلوي مساعدة إدارية بمدارس تبوك تفاصيل إنقاذها لطفل بالمدرسة كان فاقدا للتنفس تماما بعد أن أخبرها الطلاب بوفاته.
وقالت البلوي:”الطفل كان واقفا مع أصدقائه بالمدرسة يشترون الحلوى وكان واضعاً ريال في فمه فبلعه وجاء إلينا في حالة اختناق حتى اعتقد أصدقائه أنه فارق الحياة”.
وأضافت “سويت له الإسعافات الأولية بالضغط جهة القفص الصدري حتى خرجت القطعة من فم الطفل ليدخل في حالة الإغماء حيث كان قبلها منقطع عنه الأكسجين، وبفضل الله تم إنقاذه”.
فيديو | بعد أن أخبرها الطلاب بوفاته.. "غادة البلوي" تنقذ طفلا في مدارس تبوك.. وتقول لـ #الراصد: "كان فاقدا للتنفس نهائيا" pic.twitter.com/RWlseOQE5L
— الراصد (@alraasd) October 20, 2022
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