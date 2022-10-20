استعرض النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية أحمد السعدي مستهدفات مبادرة “تليد” المخصصة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال السعدي :”الهدف من برنامج تليد هو دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حيث قدرتها على دعم سلاسل الإمداد في المملكة وكذلك دعم المصنعين في الاقتصاد السعودي”.

وأضاف ” المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لها دور كبير في اقتصاديات العالم، حيث أن رؤية المملكة وضعت مستهدف طموح وهو وضع مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 35% “.