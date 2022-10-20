أقامت هيئة الهلال الاحمر السعودي بمحافظة جدة، محاضرات توعوية عن الإسعافات الأولية بمقر مدرسة الفيصلية للموهوبين المرحلة المتوسطة، ومدرسة سعيد بن العاص المتوسطة بحضور عدد من طلاب العيادة الطبية.

وخلال المحاضرات تم توجيه و تثقيف الطلاب عن كيفية التعامل مع حالات الاختناق والغصة وأساسيات الإنعاش القلبي الرئوي، وعن أهمية حفظ النفس من الهلاك والحرص على تعزيز واكتساب المعلومات والمعرفة في الإسعافات الأولية من المصادر الصحيحة لإنقاذ النفس في الأزمات الشائع حدوثها في المدارس والتدريب العملي على كيفية التعامل معها.

إضافة إلى ضرورة الابلاغ عن الحالات الإسعافية التي تقع بالمدارس – لاقدر الله- وذلك عبر التواصل مباشرة مع عمليات الهيئة على رقم الطوارئ 997 وتمكين الفرق الطبية والاسعافية وتسهيل مهامهم داخل المدارس للإستفادة من الدقائق الذهبية لانقاذ المصاب.