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الخميس20 اكتوبر

الزيتوني: الجولات الرقابية مستمرة للقضاء على المظاهر العشوائية في مكة (فيديو)

منذ 30 ثانية
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أوضح متحدث أمانة العاصمة المقدسة أسامة الزيتوني أن المظاهر العشوائية غير مقبولة في مدينة مقدسة مثل مكة المكرمة، مبيناً أن الجولات الرقابية مستمرة بالتعاون مع الجهات الأمنية للقضاء على هذه المظاهر.

وقال الزيتوني :” جهود الأمانة متواصلة ومستمرة بالتعاون مع جميع الجهات، حيث أن القضاء على هذه الظاهرة يتطلب القضاء إلى مسبباتها”.

وأضاف ” مكة تخضع حالياً للعديد من مشاريع التطوير وإزالة الأحياء العشوائية القديمة وحتى يتم الانتهاء من ذلك فإن جهود الأمانة متواصلة ومستمرة بالتعاون مع جميع الجهات المختصة “.

 

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