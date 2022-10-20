كشفت تقارير أن آلاف العائلات الأوروبية من الطبقة المتوسطة والفقيرة تواجه صعوبات في تجاوز تداعيات الأزمة الحالية حيث بات أكثر من ربع أطفال أوروبا مهددين بالفقر.

وفي هذا السياق دعت منظمات ومؤسسات حقوق الطفل ومكافحة الفقر إلى اتخاذ إجراءات جماعية فورية وطموحة لحماية كل طفل وأسرته من الفقر وتأثيره الفوري والطويل الأجل، بسبب أزمة الطاقة التي تعيشها أوروبا.

ووفقا للتقارير، فالكثير من الآباء والأمهات لا يعرفون كيفية التعامل مع ارتفاع أسعار الوجبات المدرسية ويجدون صعوبة في دفع الرسوم المدرسية أو سكن الطلاب، وكل هذه العائلات تتساءل عن عدد فصول الشتاء المظلمة التي يمكن قضاؤها.