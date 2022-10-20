تحدث أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات فهد الخضيري، عن إبر التنحيف وأثرها في إنقاص الوزن.

وقال الخضيري: “إبر التنحيف هي دواء للسكر وصادف أنه يسبب غثيان وعدم شهية فحصل نزول الوزن، لكنها ليست يد سحرية ولاعلاج سحري، بل هي حالة مؤقتة من الغثيان وقلة الشهية قد تساعد على عدم الأكل بشراهة وينخفض الوزن”.

وأضاف: “ولكن إلى متى؟ بمجرد تركها ستعود السمنة وشراهة الأكل ويرتفع الوزن وهذا ملاحظ وبشدة”.

وتابع: “إذاً فإن إنزال الوزن وتخفيفه هو ثقافة صحية واسلوب حياة وليس هبّة! وموضة! ومع الخيل يا شقراء، إنها ثقافة صحية تجمع ما بين الحمية وتنويع الاكل الصحي وباتزان واعتدال مع ممارسة الرياضة والابتعاد عن الأطعمة ذات السعرات العالية: السكريات والوجبات السريعة والمقليات والمعجنات”.