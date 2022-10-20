كشف نادي الهلال اليوم الخميس عن موعد مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي نظيره نيوكاسل، وديا، وذلك خلال موسم الدرعية.

وقال نادي الهلال عبر حسابه على تويتر، أن الهلال سيواجه فريق نيوكاسل الإنجليزي ضمن فعاليات موسم الدرعية، في نسخته الثانية، وذلك يوم 8 ديسمبر المقبل.

وتوقف دوري روشن عقب نهاية منافسات الجولة الثامنة، حيث يتصدر الشباب جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، بينما يأتي النصر في المركز الثاني برصيد 19 نقطة، والاتحاد ثالثًا بـ 18 نقطة، ويتواجد الهلال في المركز الرابع برصيد 17 نقطة.