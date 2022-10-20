أعلنت مكتبة الملك فهد العامة بمحافظة جدة إقامة دورات تدريبية (عن بُعد) بعدة مجالات مجانياً.
وأوضحت الدورات المتاحة
1- السكرتارية التنفيذية:
– يوم الأربعاء 2022/10/26م.
2- مهارات لغة الجسد:
– يومي الثلاثاء 2022/10/25م والأربعاء 2022/10/26م.
3- مهـارات التحفيـز في بيئـة العمـل:
– يوم الخميس 2022/10/27م.
4- حل المشكلات واتخاذ القرار في بيئة العمل:
– يوم الإثنين 2022/10/31م.
5- الاستراتيجيات الحديثة لمعلمة رياض الأطفال:
– يوم الأحد 2022/10/30م.
وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً، من خلال المواقع
1- السكرتارية التنفيذية من هنا.
2- مهارات لغة الجسد من هنا.
3- مهـارات التحفيـز في بيئـة العمـل من هنا.
4- حل المشكلات واتخاذ القرار في بيئة العمل من هنا.
5- الاستراتيجيات الحديثة لمعلمة رياض الأطفال من هنا.
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