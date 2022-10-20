أعلنت مكتبة الملك فهد العامة بمحافظة جدة إقامة دورات تدريبية (عن بُعد) بعدة مجالات مجانياً.

وأوضحت الدورات المتاحة

1- السكرتارية التنفيذية:

– يوم الأربعاء 2022/10/26م.

2- مهارات لغة الجسد:

– يومي الثلاثاء 2022/10/25م والأربعاء 2022/10/26م.

3- مهـارات التحفيـز في بيئـة العمـل:

– يوم الخميس 2022/10/27م.

4- حل المشكلات واتخاذ القرار في بيئة العمل:

– يوم الإثنين 2022/10/31م.

5- الاستراتيجيات الحديثة لمعلمة رياض الأطفال:

– يوم الأحد 2022/10/30م.

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً، من خلال المواقع

1- السكرتارية التنفيذية من هنا.

2- مهارات لغة الجسد من هنا.

3- مهـارات التحفيـز في بيئـة العمـل من هنا.

4- حل المشكلات واتخاذ القرار في بيئة العمل من هنا.

5- الاستراتيجيات الحديثة لمعلمة رياض الأطفال من هنا.