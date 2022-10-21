أوضح صندوق التنمية العقارية، أن استمرار الدعم بصورة مُنتظمة يتطلب توفر بعض الشروط هي عدم وجود اختلاف في صيغة العقود أو بيانات العقود المُبرمة وقت إنشاء العقد، وسداد القسط الشهري بشكل منتظم.

وقال الصندوق، أن خيار تمويل البناء الذاتي يتم فيه صرف النقد للمُستفيد على دفعات من خلال الممول العقاري بحد أقصى خمس دفعات، ويتم صرف الدفعات بناءً على مراحل البناء وذلك بعد كل مرحلة يتم تقييمها.

وذكر الصندوق العقاري، أن طلب توفير شهادة إتمام البناء يهدف إلى ضمان جودة المباني، لافتا إلى أن استمرارية الدعم في تلك الحالة تتعلق بتوفير المستفيد لشهادة إتمام البناء لمنتج البناء الذاتي وبحسب اشتراطات برنامج الدعم السكني من اكتمال البناء خلال المهلة الزمنية وهي 3 سنوات بدايةً من أول دفعة.