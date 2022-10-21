تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن، لموقف محرج جديد حيث ظهر مرتبكا بعد خطاب ألقاه في مدينة بيتسبرغ بولاية بنسيلفانيا، فيما لم يتمكن من إيجاد طريقه للنزول عن المنبر.

وألقى بايدن يوم الجمعة في بيتسبرغ، كلمة حول بناء وإعادة بناء البنية التحتية في جميع أنحاء البلاد، وخاطب الرئيس الأمريكي ناخبين من الموقع الذي انهار فيه جسر قبل نحو تسعة أشهر، ما أسفر عن إصابة عشرة أشخاص.

وابتعد بايدن عن المنصة في نهاية كلمته واستدار في الاتجاه المعاكس من الدرج، ولعدة لحظات، نظر حوله في حيرة، وأومأ وقال شيئًا بصوت عال ثم استدار وسارع إلى المخرج.