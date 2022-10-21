كشفت إدارة نادي الإبل عن فتح فرص وظيفية مؤقتة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة الأحد القادم.

وقالت إدارة نادي الإبل، في بيان لها، أنه سيتم فتح التسجيل للوظائف الموسمية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة الأحد المقبل ويستمر لمدة أسبوع، وذلك دعمًا لتعزيز الكفاءات السعودية ورفع مهاراتهم المهنية في مختلف القطاعات.

وأشارت إلى أنه تأتي هذه الخطوة استمرارًا لنهج نادي الإبل في خلق الفرص المحفزة والممكنة لشباب وشابات الوطن غير مهرجان ضخم يعد الأكبر عالميًا في قطاع الإبل”.

وأكد نادي الإبل، على بدء التسجيل يوم الأحد 23/10/2022م، وآخر موعد للتقديم 29/10/2022م.