فارق مدرب فريق التضامن الكويتي لكرة قدم الصالات البرتغالي روي غيمارايش، الحياة بشكل مفاجئ، خلال قيادته إحدى المباريات أمام القادسية استعدادا لبطولة الدوري تحت 17 عاما أمس الأربعاء.

وأصدرت الهيئة العامة للرياضة في الكويت نعيًا للمدرب الأربعيني في بيان رسمي، فيما ذكر نادي التضامن أن غيمارايش لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية.

ويعتبر غيمارايش مدربا معروفا في كرة الصالات الإماراتية عندما كان يقود فريق دبا الحصن في 2019، ودرب الراحل كذلك أندية الحمرية والوصل وشباب الأهلي والظفرة والوحدة في الإمارات.