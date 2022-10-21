تستمر الاحتجاجات في إيران ضد نظام الملالي والإرهاب الذي يمارسه ضد الشعب الإيراني؛ حيث انطلقت المظاهرات في جميع أنحاء إيران.

ووثق مقطع فيديو، قيام المتظاهرين بتكسير زجاج سيارة دورية تابعة لأمن نظام الملالي؛ حيث وجهوا لنظام الملالي رسالة مفادها: “اليوم كسرنا زجاجك، يمكنك النظر إلى الوراء، ولكن عندما تأتي غدًا، سنكسر رقبتك ، وليس الزجاج ، لقمعك”.

وانطلقت الاحتجاجات في إيران منذ الشهر الماضي إثر مقتل الفتاة الشابة مهسا أميني بعد دخولها في غيبوبة عقب تعرضها للعنف والتعذيب على يد الشرطة الإيرانية في طهران.