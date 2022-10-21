أعلنت مجموعة الحقيط عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة “الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس”، وذلك للعمل في شركة أرامكو السعودية بموجب عقد SMP الخاص بالشركة، وفقاً للمسميات والشروط التالية:
المسمى الوظيفي:
– كاتب إداري (Administrative Clerk)
المتطلبات:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– شهادة الثانوية أو الدبلوم فما فوق.
– خبرة إدارية سابقة لا تقل عن 3 سنوات.
– مهارات الحاسب الآلي والبرامج ذات الصلة.
وأوضحت أنه يتم إرسال السيرة الذاتية المحدثة والشهادات على البريد التالي: ( [email protected] )
* مع كتابة (المسمى الوظيفي – الخبرة) في عنوان الإيميل.
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