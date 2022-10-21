أعلنت مجموعة الحقيط عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة “الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس”، وذلك للعمل في شركة أرامكو السعودية بموجب عقد SMP الخاص بالشركة، وفقاً للمسميات والشروط التالية:

المسمى الوظيفي:

– كاتب إداري (Administrative Clerk)

المتطلبات:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– شهادة الثانوية أو الدبلوم فما فوق.

– خبرة إدارية سابقة لا تقل عن 3 سنوات.

– مهارات الحاسب الآلي والبرامج ذات الصلة.

وأوضحت أنه يتم إرسال السيرة الذاتية المحدثة والشهادات على البريد التالي: ( [email protected] )

* مع كتابة (المسمى الوظيفي – الخبرة) في عنوان الإيميل.