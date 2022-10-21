كشفت شركة بنده للتجزئة، عن توفر 17 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية فما فوق للعمل في ( الرياض، جازان، ينبع، الخبر، جدة )، واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية.
وأوضحت الشركة المسميات الوظيفية المتوفرة وهي :
1- موظف خدمة خضار. (3 وظائف – جدة)
2- كاشير. (7 وظائف – جازان، ينبع)
3- مشرف مراكز التوزيع. (الرياض)
4- مصفف أرفف. (6 وظائف – الخبر)
وأفادت بأن التقديم متاح بتاريخ 1444/03/24هـ الموافق بالميلادي 2022/10/20م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الإكتفاء بالعدد المطلوب.
وللتقديم يرجى زيارة رابط الموقع .
التعليقات
اترك تعليقاً