كشفت شركة بنده للتجزئة، عن توفر 17 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية فما فوق للعمل في ( الرياض، جازان، ينبع، الخبر، جدة )، واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأوضحت الشركة المسميات الوظيفية المتوفرة وهي :

1- موظف خدمة خضار. (3 وظائف – جدة)

2- كاشير. (7 وظائف – جازان، ينبع)

3- مشرف مراكز التوزيع. (الرياض)

4- مصفف أرفف. (6 وظائف – الخبر)

وأفادت بأن التقديم متاح بتاريخ 1444/03/24هـ الموافق بالميلادي 2022/10/20م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الإكتفاء بالعدد المطلوب.

وللتقديم يرجى زيارة رابط الموقع .