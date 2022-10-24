أنطلق بدء التسجيل في معرض وظائف 2022م والذي يوفر أكثر من (5000) فرصة وظيفية للباحثين والباحثات عن عمل في مختلف المجالات.

ويأتي ذلك في معارض الظهران الدولية “الظهران أكسبو” برعاية جهات حكومية وخاصة فقاً للتفاصيل التالية:

المؤهلات المستهدفة:

– الثانوية فما دون.

– الدبلوم.

– الدبلوم العالي.

– البكالوريوس.

– الماجستير.

– الدكتوراه.

المجالات الوظيفية:

– (إدارية، تقنية، هندسية، طبية، قانونية، كمية، علوم، لغة عربية، لغة إنجليزية، فنية) وغيرها.

مواعيد المعرض:

1- مواعيد الرجال:

– من الإثنين 2022/10/24م حتى الأربعاء 2022/10/26م.

– الفترة الصباحية: (من 10 صباحاً حتى 2 ظهراً).

– الفترة المسائية: (من 4 مساءً إلى 8 مساءاً).

2- مواعيد النساء:

– يوم الخميس 2022/10/27م.

– الفترة الصباحية: (من 10 صباحاً حتى 2 ظهراً).

– الفترة المسائية: (من 4 مساءً إلى 8 مساءاً).

موقع المعرض:

– شركة معارض الظهران الدولية (الظهران أكسبو).

– حي الراكة – المنطقة الشرقية.

– خرائط قوقل

ويمكن تحميل دليل مواقع المشاركين والفرصة الوظيفية المتاح:

https://bit.ly/3TJu423

طريقة التسجيل:

– التسجيل متاح حاليا عبر الرابط وطريقة التسجيل التالية:

1- سجّل في الموقع

2- حمّل سيرتك الذاتية.

3- احتفظ بالكود QR اللي يظهر لك.

4- الشركات تتطلع على معلوماتك من خلال الكود.

5- يمنع إحضار أي نسخة ورقية للسيرة الذاتية.