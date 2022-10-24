كشفت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام”، عن عدم وجود أي استثناءات في تطبيق شروط وضوابط تملك العقارات في بعض المناطق.

وذكرت الأمانة، أنه سيتم إيقاف استقبال جميع الطلبات على منصة “إحكام” بعد تاريخ 4/5/1444هـ باستثناء طلبات التعديل الشكلي، مضيفة أنه يتم النظر في جميع الوثائق والمستندات التي يقدمها مقدم الطلب.

ويشمل الإقرار طلبات التملك الجديد واستكمال إجراءات حجة استحكام ولا يشمل طلبات التعديل الشكلي، كما تختص الأمانة بدراسة الطلبات المقدمة وتحال إلى اللجان المشكلة في الهيئة العامة لعقارات الدولة لإصدار التوصية اللازمة بشأنها فقط، على أن يكون إصدار الصكوك والوثائق من الجهة المُختصة.