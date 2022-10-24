أوضح الأكاديمي والنائب السابق في البرلمان العراقي الدكتور عمر عبدالستار محمود، متى يتم إسقاط نظام الملالي في إيران.

وقال الدكتور عمر عبدالستار محمود، أن السؤال متى يسقط نظام طهران هو نفس ما سأله العراقيون سابقًا عن متى يسقط نظام صدام حسين، وأيضًا سؤال الأفغانيون عن سقوط نظام طالبان.

وأكد الأكاديمي العراقي، أنه إذا توفرت نفس الشروط والظروف التي توفرت في الحرب العالمية الأولى والثانية والحرب الباردة ونظام أفغانستان ونظام صدام حسين، سيسقط نظام طهران.

وأشار إلى أن في الحرب العالمية الأولى والثانية لم تتدخل فيها الولايات المتحدة الأمريكية إلا بعد سنوات، فيما سيلجأ الإيرانيون إلى أمريكا ويطلبون منها عدم الانحياز أو التفاوض مع نظام الملالي، وفي حال ذلك فهناك حلفاء للولايات المتحدة الأمريكية يقفون معها ضد نظام الملالي الذي سيسقط حينها.