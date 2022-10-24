سردت امرأة تفاصيل حادثة غريبة تعرضت لها خلال وجودها على متن إحدى الرحلات الجوية، حيث انفجر رأسها بسبب ضغط الطائرة لتظهر وهي ترتدي دعامة حول رأسها مع كدمات على وجهها وتحت عينيها.

وقالت المراة والتي تدعى “ويرونيكا” أنها خضعت لعملية جراحية قبل صعودها إلى الطائرة وانفجرت بعض غرزها للأسف بفضل ضغط المقصورة بينما كانت الطائرة تحلق على ارتفاع آلاف الأميال فوق الأرض.

وأضافت: “لم يرتكب أحد أي خطأ ، الجراح الأصلي أو طبيب المطار في المستشفى. كان كل شيء على ما يرام عندما ركبت الطائرة”، متابعة: “لدي أنسجة رخوة بشكل غير عادي وتنتفخ أكثر من الشخص العادي مما أدى إلى فتح بعض الغرز على متن الطائرة في منطقة صغيرة واحدة”.

وذكرت: “كنا على متن الطائرة ، كل شيء بارد ، وذهبنا للنوم لأننا كنا نسافر منذ الثانية صباحًا وأنا أستيقظ وأشعر بألم شديد، وعندما قمت سمعت صوت تمزيق عندها أدركت أن الشق خلف أذنها اليسرى قد انشق”.