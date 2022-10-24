أصدرت إحدى الكليات في السودان قرارات متعلقة بلباس ومظهر طلابها وطالباتها، ما أثار حالة من الجدل.

وقرر عميد كلية القانون في جامعة النيلين، أبوعبيدة الطيب، منع دخول الطالبات حرم الكلية بالبنطال، وكذلك منع الطلاب من ارتداء الثوب المعروف محليا بـ “علي الله” والأحذية المنزلية المعروفة بـ”السفنجات”، إضافة لمنع الزي الضيق للطالبات والطلاب.

كما منع “قص الشعر الشاذ” للطلاب، فيما سمح لهم بارتداء الزي السوداني كاملا “جلباب مع العمامة وحذاء مقفول”.

وأوضح أن قراره جاء استنادا للائحة الزي في جامعة النيلين لسنة 2011، داعيا جميع الطلاب إلى الالتزام بالمظهر العام اللائق الذي يتوافق مع الأعراف والتقاليد السودانية.