استأنف المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم تدريباته استعدادا لخوض مباراته الودية الثانية في المرحلة الثالثة أمام منتخب ألبانيا بعد غدٍ الأربعاء على استاد آل نهيان – أبوظبي.

وأجرى اليوم تدريباته ضمن معسكره المقام حاليًا في أبوظبي، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.

وأجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية على “ملعب قصر الإمارات”، تحت إشراف المدير الفني “إيرڤي رينارد”، إذ بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين الاستحواذ، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

من جهته، شارك الثنائي “سالم الدوسري، عبدالله مادو” في التدريبات الجماعية بعد اكتمال جاهزيتهما، ومن المقرر أن يواصل”الأخضر” تدريباته يوم غدٍ الثلاثاء.