نصح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، بارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة.

وقال النمر: “استخدم الكمامة في الأماكن المزدحمة، المستشفيات، زيارة شخص مريض بالذات في هذا الوقت من السنة”.

كما شدد على أنه من الخطأ زيارة شخص مريض بالإنفلونزا والزكام ومُباسطتُه،مضيفا: “الصحيح أن المريض ينصح بأن يعتزل الآخرين ما استطاع لتقليل انتشار الفيروس لمن حوله”.

وجاءت نصيحة النمر تزامنا مع تقرير هيئة الصحة العامة “وقاية” بخصوص نشاط حالات الإصابة بالأمراض التنفسية والإنفلونزا الموسمية ، وكذلك كورونا مع دخول فصل الشتاء، موضحة أنه تم رصد متحور “XBB” في عدد محدود من العينات الإيجابية.