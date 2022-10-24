قال عضو هيئة كبار العلماء د. عبد الله المطلق أن المشاهير مساكين لو يستطيع بعضهم تصوير نفسه وهو نائم لفعل.

ووجه “المطلق” رسالة للمشاهير عبر برنامج “الراصد” قائلاً: ” نقول لإخواننا المشاهير آمنوا بالحسد تراكم عندكم نعمة احفظوا أنفسكم.. يا عيالنا لا تورطوا أنفسكم”.

وتابع: ” الحسد نوعين ، العين شيء والحسد اللي يصير بين الإخوان مثل إخوان يوسف” مؤكداً أن الحسد أشد من العين.