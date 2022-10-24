قال عضو هيئة كبار العلماء د. عبد الله المطلق أن المشاهير مساكين لو يستطيع بعضهم تصوير نفسه وهو نائم لفعل.
ووجه “المطلق” رسالة للمشاهير عبر برنامج “الراصد” قائلاً: ” نقول لإخواننا المشاهير آمنوا بالحسد تراكم عندكم نعمة احفظوا أنفسكم.. يا عيالنا لا تورطوا أنفسكم”.
وتابع: ” الحسد نوعين ، العين شيء والحسد اللي يصير بين الإخوان مثل إخوان يوسف” مؤكداً أن الحسد أشد من العين.
فيديو | عضو هيئة كبار العلماء د. عبد الله المطلق:
المشاهير مساكين لو يستطيع بعضهم تصوير نفسه وهو نائم لفعل ورسالتي لهم "احفظوا أنفسكم"#الراصد pic.twitter.com/EMWEQkBfni
— الراصد (@alraasd) October 24, 2022
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