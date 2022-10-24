أكدت مندوب السعودية الدائم لدى اليونسكو الأميرة هيفاء آل مقرن أن التحدي الأكبر في رئاسة لجنة البرامج والعلاقات باليونسكو هو “الحياد”.

وقالت الأميرة هيفاء :” نحرص من خلال اللجنة أن تكون لكل دولة صوت وهذه المهمة ليست سهلة ولكن المملكة قادرة، وذلك بإشادة جميع دول الأعضاء”.

وأضافت “نعمل على تحويل مشروع “مواجهة الجوائح” إلى منصة لتبادل المعلومات ومساعدة الدول النامية في مواجهة أي جائحة مقبلة، وكذلك كيف يمكن للدول المتقدمة في هذا المجال أن تدعم الدول الأخرى بحيث يكون لديها استعداد أكبر في مواجهة الجوائح المختلفة “.

#نشرة_الرابعة | مندوب #السعودية الدائم لدى اليونسكو الأميرة هيفاء آل مقرن: نعمل على تحويل مشروع "مواجهة الجوائح" إلى منصة لتبادل المعلومات ومساعدة الدول النامية في مواجهة أي جائحة @KSAForUNESCO @HaifaAlMogrin pic.twitter.com/3n78pdKxL4 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) October 24, 2022